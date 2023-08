Kā pareizi laistīt dārzu, lai raža ir izcila: 8 kļūdas, ko pieļauj teju ikviens

No rīta, pa dienu vai vakarā: kad vislabāk laistīt dārzu

Vislabākais laiks dārza laistīšanai ir rīta stundās, un īpaši svarīgi to ir ievērot vēsās vasaras dienās, kad saule paslēpusies aiz mākoņiem. Kādēļ tā? Jo daudzi augi var ciest no slimībām, kuru attīstību veicinoši faktori ir mitrums un vēsums. Vasaras naktis mūsu platuma grādos ir vēsas, tādēļ, laistot dārzu no rīta, augsnes virskārtai dienas laikā būs gana daudz laika izžūt un ievērojami samazināsies augu slimību attīstības risks. Turklāt rīta laistīšana ļaus augiem labāk pārdzīvot dienas karstumu.