Zemkopības ministrs: Ukrainas graudu eksports caur Latvijas ostām ir iespējams

Tāpat tikšanās ar Valsts prezidentu laikā pārrunāts šis gads lauksaimniecībā kopumā, tai skaitā pieskaroties piena krīzei, salnām, sausumam un mitrumam, kas radījis izaicinājumus. Puses pārrunājušas arī to, kā jēgpilnāk novirzīt valsts subsīdiju portfeli lauksaimniecībai. Viens no risinājumiem varētu būt skolu ēdināšanas programmas idejas īstenošana. Tas paredz, ka Latvija pārņemtu Somijas modeli, kad visās Latvijas skolās, no 1. līdz 12.klasei, ir vienota ēdināšanas sistēma.