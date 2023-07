VIDEO ⟩ Latvijā varētu atvieglot viesstrādnieku ieceļošanas prasības

Darba devēju daudzkārtējie aicinājumi atvieglot procesu, kādā var piesaistīt viesstrādniekus no ārzemēm, ir viens no jautājumiem, kur koalīcijai pagaidām ir domstarpības. Ekonomikas ministrijas (EM) vadībā tiek gatavota cilvēkkapitāla attīstības stratēģija, kas īstermiņā varētu paplašināt darba devēju iespējas piesaistīt darbiniekus no ārvalstīm, vēsta LTV raidījums "Panorāma".