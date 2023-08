Čakša: Pats svarīgākais ir nodrošināt bērnus ar vienādām iespējām

"Jāmeklē risinājumi, runājot gan par skolotāju sagatavošanas kvalitāti, mācību līdzekļu pieejamību. Ne mazāk no svara ir arī tas, cik labi pašvaldības māk izmantot finanšu līdzekļus, ieguldot gan cilvēkresursos, gan tehniskajā nodrošinājumā," sacīja ministre.

Taujāta, vai Izglītības un zinātnes ministrija varētu nākt pretim pierobežas skolām un atteikties no prasības pēc noteikta skolēnu skaita, Čakša norādīja, ka jābūt speciālai finanšu programmai, lai bērni, neatkarīgi no to skaita, saņemtu kvalitatīvu izglītību.