VIDEO ⟩ Rēzeknē apturēts ES fondu finansējums, aizdomas par interešu konfliktu

No Rēzeknes pašvaldības budžetā trūkstošajiem četriem miljoniem eiro 1,5 miljoni ir iesaldētā ES fondu nauda. Līdz ar to apstājušies siltināšanas un remontdarbi bērnudārzā "Rotaļa". Vai šo naudu Rēzeknē saņems, esot atkarīgs no interešu konflikta izvērtējuma.