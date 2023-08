Turpinās vērtēt iniciatīvu par Stambulas konvencijas neratificēšanu

Kā sēdē apgalvoja iniciatīvas autors Andris Šimfs, Latvijai neesot nepieciešams ratificēt Stambulas konvenciju, lai pasargātu sievietes un bērnus no vardarbības. Latvijas sabiedrība esot jāpasargā no konvencijā ietvertajām sociāli konstruētām dzimumu lomām, sacīja kolektīvā iesnieguma autors, norādot, ka jau šobrīd Latvijas likumi sargā no vardarbības jebkuru cilvēku, neatkarīgi no dzimuma.