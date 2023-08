Kāpēc rodas problēmas vecāku - skolotāju komunikācijā, un kā tās novērst?

No sabiedrības nostājas veidojas arī individuālās prasības no vecāku puses un arī mobinga gadījumi. Mobings pret pedagogiem no bērnu un vecāku puses arī ir fenomens, kas parādījies pēdējā desmitgadē. Šajā kontekstā svarīgi atcerēties, ka padomju laikā skolotājs bija varas un ideoloģijas nesējs, bet autoritatīvā sabiedrībā pret varu nevēršas. Protams, kopš neatminamiem laikiem ir bijuši skolēni, kuri atļāvušies, piemēram, uzlikt saspraudi uz skolotāja krēsla, bet tas nav salīdzināms ar fizisku un emocionālu vardarbību pret skolotāju. Pēdējās desmitgadēs mēs mācāmies dzīvot demokrātijā, un ir svarīgi saprast, ka mobings nav visatļautība, bet gan neprasme apieties ar izvēļu brīvībām. Mobings ir neadekvāta izvēle un tam vienmēr ir kāds cēlonis. Bērni ietekmējas no tā, ko redz un dzird internetā, no vecākiem. Ja bērni dzird, ka vecāki nievājoši izsakās par skolu un pedagogiem, agri vai vēlu viņi to “iznes uz āru” ar sev pieejamiem līdzekļiem.