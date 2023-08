Tiesībsargs: Rēzeknes Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā dzīves apstākļi ir pazemojoši

Pastaigās svaigā gaisā dodas tikai daži klienti no kopējā 194 klientu skaita, kas nepārprotami liecina par pasivitāti un nevēlēšanos iet ārā, kā arī par institūcijas darbinieku nepietiekamu atbalstu ikdienas pastaigu nodrošināšanā. Centrā acīmredzami trūkst aprūpes personāla, kas varētu klientiem sniegt nepieciešamo atbalstu, vedot viņus ikdienas pastaigās.

Vairākās klientu istabās sēdpodi ir novietoti bez jebkādiem norobežojošiem aizslietņiem. Attiecīgi institūcijas klientiem sēdpods ir jāizmanto pie atvērtām istabas durvīm, turklāt citu istabas biedru klātbūtnē. Šādas situācijas ir ne tikai cilvēka cieņu aizskarošas, bet arī no higiēnas viedokļa nepieņemamas, īpaši, ja sēdpods pēc tam nekavējoties netiek iztīrīts. Inkontinences līdzekļi (autiņbiksītes) klientiem ar funkcionāliem traucējumiem tiek mainīti bez jebkādu norobežojošu aizslietņu izmantošanas, kā rezultātā visus personīgās higiēnas procesus ikdienā ir spiesti novērot visi pārējie istabas kaimiņi.

Institūcijas sanitārajās telpās nebija nodrošināta nepieciešamās higiēnas preces, it īpaši - tualetes papīrs. Atsevišķu klientu istabās, naktsskapīšos bija manāmi tualetes papīra ruļļi, kas vizuāli atšķiras no tās tualetes papīra partijas, kura tiek izsniegta centralizēti. Turklāt, iepazīstoties ar atsevišķu klientu personīgo finanšu līdzekļu izlietojuma atskaitēm (piemēram, pirkumu čekiem no veikaliem), tika konstatēts, ka starp pirkumiem bija manāms arī tualetes papīrs. Saskaņā ar institūcijas administrācijas un darbinieku sniegto skaidrojumu, ikvienam klientam individuāli tiek izsniegti divi tualetes papīra ruļļi mēnesī. Tomēr tiesībsargs neguva pārliecību, ka institūcijas administrācija pilnā apmērā nodrošina ikvienam klientam ikdienā nepieciešamās higiēnas preces. Tā rezultātā netiek pildītas saistības, ka institūcijā oficiāli noteiktajā uzturēšanas maksā vienam klientam (mēnesī - 707,10 EUR) tiek iekļautas arī visas paredzētās higiēnas preces (tualetes papīrs, mazgāšanās līdzekļi, zobu birstes un zobu pastas).