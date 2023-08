Foto ⟩ Noslēdzies pirmais Baltijas Vasaras puķu dobju festivāls

Vasaras dobju festivāls notika no 2.-4.augustam Viļņā, Tallinā un Rīgā. Šajā laikā žūrija no galvaspilsētu uzņēmumiem, kas apsaimnieko apstādījumus – “Rīgas meži”, “Vilniaus miesto parkai” un “Kadrioru park”, kā arī no pašvaldībām, viesojās viens pie otra, iepazinās ar stādījumiem, to veidošanu, kopšanu, kā arī katrā pilsētā kopīgi vērtēja stādījumus.