VID vārdā tiek izsūtīti krāpnieciski e-pasti par it kā piešķirtu nodokļu pārmaksu

Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" turpina saņemt no iedzīvotājiem ziņojumus par krāpnieciskiem e-pastiem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vārdā par it kā piešķirtu nodokļu atmaksu, apavēstīja "Cert.lv" pārstāvji.