Brokoļu noslēpums jeb kāpēc tas ir iemīļots modeļu ēdiens?

Brokoļu nosaukums “broccoli” cēlies no itāliešu valodas vārda “brocco” ar nozīmi “spēcīga roka vai zars”.

150 g vārītu brokoļu satur tikpat daudz C vitamīna kā apelsīns un ir labs beta karotīna avots.

C vitamīns ražo kolagēnu, kas veido ķermeņa audus, stiprina kaulus un palīdz dziedēt brūces. C vitamīns ir arī spēcīgs antioksidants un aizsargā ķermeni no kaitīgiem brīvajiem radikāļiem.