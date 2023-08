Skaistas un ietekmīgas! Feminisms pirms mūsu ēras senajā Ēģiptē

Jāpiebilst, ka Senajā Ēģiptē jēdziens “laulība” ļoti atšķīrās no mūsdienu priekšstatiem par to. Laulība Ēģiptē nebija saistīta ar reliģiju, un, lai to noslēgtu, nevajadzēja veikt nekādu īpašu ceremoniju, kurā būtu iesaistīts priesteris. Tā bija vienkārši sociāla paraža, pat līgums, kuram bija nepieciešama abpusēja partneru vienošanās.