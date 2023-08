Otrdien elektrības cena biržā ir negatīva

Elektrības cena no plkst.11 līdz 12 bija mīnus 0,47 centi par kilovatstundu (kWh), no plkst.12 līdz 13 - mīnus 0,75 centi par kWh, no plkst.13 līdz 16 - mīnus 0,01 cents par kWh, no plkst.16 līdz 17 - mīnus 1,21 cents par kWh, bet no plkst.17 līdz 18 - mīnus 0,44 centi par kWh, liecina "Elektrum" informācija. Norādītā cena ir ar pievienotās vērtības nodokli.