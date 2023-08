VM plāno iegādāties 135 000 gripas vakcīnu

Papildu finansējumu 2023.gadā gripas vakcīnu iegādei - 1 708 807 eiro apmērā VM nodrošinās esošā budžeta ietvaros, pārdalot to no valsts budžeta apakšprogrammas "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde" ietvaros plānoto pasākumu un citu vakcīnu iegādes neizpildēm.

Vērtējot nākamajai 2023./2024.gada gripas sezonai nepieciešamo pretgripas vakcīnu iepirkumu, tika ņemtas vērā arī Imunizācijas valsts padomes rekomendācijas par to, ka maksimāli jāveicina riska grupu vakcinācijas aptveri, kā arī riska grupas jānodrošina ar augstākas efektivitātes vakcīnām. Proti, būtu jānodrošina dzīvās nazālās vakcīnas bērniem no divu līdz septiņu gadu vecumam (atbilstoši esošai vakcinācijas kārtībai tie ir attiecīgā vecuma bērni ar hroniskām slimībām) un augstas devas vakcīnas senioriem no 65 gadu vecuma.