Kā nodarbināt mīluli, kurš ilgstoši paliek mājās viens?

· Sarūpē sunim vairākas rotaļlietas, lai, kļūstot garlaicīgi, mīlulim ir iespēja nomainīt mantu. Sunim jau no kucēna vecuma jāiemāca spēlēties ar rotaļlietām, un to var paveikt, aktīvi iesaistoties rotaļu procesā. Ne visi suņi prot spēlēties, tādēļ saimnieka uzdevums ir mīlulim to iemācīt.