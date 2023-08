Hiperpigmentācija – kas to ietekmē un kā samazināt pigmenta plankumus?

Lai preventīvi pasargātu savu ādu no pigmentācijas plankumu veidošanās, āda rūpīgi jāaizsargā no saules iedarbības ikdienā. Tas ir komplekss pasākumu kopums, kura laikā ir jāveic noteikta ikdienas profilaktiskā rutīna, kas ietver gan saules aizsardzības un pigmentāciju mazinošo līdzekļu lietošanu, gan arī speciālas procedūras dermatologu uzraudzībā klīnikā, piemēram, ķīmiskie pīlingi, lāzerterapija. Dermatologi var arī iepriekš izrakstīt hidrohinonu, kas joprojām tiek uzskatīts par visefektīvāko lokālo līdzekli hiperpigmentācijas mazināšanai. Tomēr to var izmantot ierobežotā laika periodā, jo tas, tāpat kā citi ķīmiskā pīlinga un lāzerterapijas veidi, var kairināt ādu un faktiski izraisīt pēciekaisuma hiperpigmentāciju, it īpaši cilvēkiem ar tumšāku ādu.