Iztērēti visi iekrājumi un paņemti kredīti: krāpnieki no sirmgalves Zemgalē izvilina 41 000 eiro

Līdztekus iepriekš minētajam gadījumam, kad krāpnieki no sirmgalves Zemgalē izvilināja vairāk nekā 40 000 eiro, 8. augustā Valsts policijā saņemts iesniegums no kāda kurzemnieka par to, ka viņam izkrāpti aptuveni 4500 eiro. Vīrietis saņēmis zvanu no kādas personas, kura ar sevi neiepazīstināja, bet runāja par kriptovalūtu tēmu, sakot, ka esot iesaldēti viņa līdzekļi. Sarunas laikā persona ieguva vīrieša uzticēšanos un panāca, ka viņš lejupielādē aplikāciju “AnyDesk”. Vīrietis rīkojies pēc krāpnieka instrukcijām, apstiprinot viņa darbības ar “Smart-ID” parolēm.