Nedēļas nogalē Avotu un Grīziņkalna apkaimē būs satiksmes ierobežojumi

Grīziņkalna apkaimē ierobežojumi būs spēkā no piektdienas vakara līdz sestdienas naktij, savukārt Avotu apkaimē - no sestdienas rīta līdz svētdienas rītam.

Grīziņkalna apkaimes svētku norises laikā no piektdienas, 18.augusta, plkst.19 līdz sestdienas, 19.augusta, plkst.23.59 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Vārnu ielas posmā no Tallinas ielas līdz Alauksta ielai. Tāpat minētajā laika periodā aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Vārnu ielas posmā no Tallinas ielas līdz Alauksta ielai.