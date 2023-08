Izstādei “Vecums? Nē! Tikai skaitlis” pieteikti seniori no visas Latvijas

Tikai līdz šīs nedēļās beigām seniori vecumā 60+ var pieteikties līdz šim nebijušai izstādei “Vecums? Nē! Tikai skaitlis”. Izstādei jau šobrīd seniori vai to radinieki ir pieteikuši vairāk nekā 1000 dalībniekus no visas Latvijas vecumā no 60 līdz 93 gadiem. Akcijas organizatori uzsver, ka interese ir milzīga, bet sirsnīgie dzīves stāsti liek aizkustinājumā raudāt.