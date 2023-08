Vai no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izņem krievu autoru darbus?

Vai tiešām no LNB pazūd grāmatas krieviski?

“Tagad bija tāds notikums. Pēc mēneša es nolēmu atrast to grāmatu, kuru es biju iesākusi konspektēt. Un es tajā plauktā vairāk neatrodu to grāmatu. Es labi atcerējos. Un tad es skatos, ka nav arī citu krievu valodā grāmatu par mākslu. Tad es sapratu, ka te notika kaut kāda reorganizācija, kur tika izņemtas pat mākslas grāmatas uzrakstītas krieviski. Man ir jautājums, kādēļ es krieviski nevaru izlasīt grāmatas par mākslu? Tikai bija angliski. Kāpēc es nedrīkstu lasīt krieviski par mākslu?”

Arī LNB Mākslas un mūzikas centra vadītāja Katrīna Teivāne Re:Check atbildēja, ka izskanējusī informācija nav patiesa. Viņa skaidroja, ka bibliotēkas plauktos regulāri notiek grāmatu rotācija, neatkarīgi no to valodas. “Mums ik mēnesi nāk klāt jaunas grāmatas, bet plauktos ir tik daudz vietas, cik ir, tāpēc tiek izvērtēts izdevumu lietojums, tematiskā aktualitāte, trauslums – dažas grāmatas līdz ar to rotē uz krātuvi, lai būtu vieta jaunajām. Tas attiecas uz izdevumiem visās valodās, arī latviešu,” pauda Teivāne. Viņa norādīja, ka kopumā brīvpieejā plauktos atrodas mazākā daļa un skaitliski vairāk grāmatu ir krātuvēs. Turklāt grāmatas nekur “nepazūd”, bet ir pieejamas, meklējot caur katalogu. Tās atrast palīdzot arī bibliogrāfi. Arī šobrīd bibliotēkas plauktos pieejama virkne grāmatu par mākslu krievu valodā, liecina LNB atsūtītie fotoattēli.