Seniori lustīgi aizvada sesto festivālu “Zelta ritmi”

Šogad koncertā uzstājās tādi kolektīvi kā Iecavas kultūras nama senioru deju kopa “Kamenes”, Gulbenes kultūras centra senioru līnijdeju grupa “Leno”, Lejasciema jauktais senioru ansamblis “Satekas”, Liepājas aktrišu folkloras kopa “Atštaukas”, Ikšķiles dāmu deju kolektīvs “Vijas”, Saldus senioru akordionistu ansamblis “Akords”, Šlokenbekas muižas kultūras centra senioru deju kolektīvs “Gandri”, Tukuma pilsētas kultūras nama retro deju kopa “Valsis”, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas AVE SOL senioru deju kolektīvs “Oglīte”, invalīdu apvienības “Aizvējš” līnijdeju kopa no Rīgas, VEF Kultūras pils latgaliešu sadzīves dziesmu ansamblis “Olūteņš” no Rīgas, līnijdeju klubiņš “Country & More” no Rīgas, VEF Kultūras pils senioru deju kolektīvs “Sendancis” no Rīgas, Valmieras kultūras centra senioru vīru koris “Baltie bērzi”.