Kariņš skeptisks par JV darbošanos NA vai AS politiķu vadītā valdībā

Intervijā žurnālā "Ir" Kariņš pastāstīja, ka ar līdzšinējās koalīcijas partneriem - AS un NA - problēmas sadarbībā bijušas visu valdības laiku - AS un NA esot bijis izdevīgi savstarpēji sabloķēties, lai nedotu iespēju pieņemt dažādus lēmumus. Kariņa ieskatā abas partijas vēlējušās kontrolēt to, kas notiek valdībā un kādi lēmumi tajā tiek pieņemti.