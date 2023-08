Krievijas ieroču eksports pieredz fiasko

Neraugoties uz to, ka ieroču reklāmai pievienojās arī diktators Vladimirs Putins, solīdams Krievijas sabiedrotajiem "plašu izvēli no modernākajiem ieročiem", valsts uzņēmuma "Rosoboroneksport" noslēgtie starptautiskie līgumi ir vismaz trīs reizes mazāk vērtīgi, nekā tas bija pirms kara.

Viņš uzsver, ka "Rosoboroneksport" armijas forumā prezentējis vairāk nekā 350 paraugu no Krievijas militārās un civilās produkcijas. Ar to iepazinās delegācijas no vairāk nekā 30 valstīm, tomēr agrākā interese par Krievijas ieročiem ir pilnībā zudusi. 2021. gadā šajā pašā forumā tika noslēgti 20 līgumi 2 miljardu eiro vērtībā.