Valsts policija Valdemārpilī aizturējusi zagli

Svētdien, 6.augustā, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju par nozagtu bērnu velosipēdu Valdemārpilī un turpat netālu no neaizslēgtas automašīnas nozagtu sieviešu somiņu.

Kā norāda Šeršņova, aizturēšanas laikā likumsargi veica alkohola pārbaudi vīrieša izelpā un konstatēja, ka viņš neatradās alkohola reibumā, taču, lai noteiktu to, vai vīrietis neatrodas apreibinošo vielu ietekmē, viņš tika nogādāts medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai.

Policijas pārstāve piebilst, ka zādzību atviegloja tas, ka automašīna, no kuras nozagta somiņa, nebija aizslēgta, īpašums, no kura nozagtas maksājuma kartes, nebija aizslēgts un velosipēds, kas tika nozagts no pagalma, nebija pieslēgts.