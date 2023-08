Amanda: Troks voi nu Rogovkys!

No personīgā arhīva

Amanda ir no maza ciematiņa Rogovka. Izaugsmes programmā "Beat it" viņa vēlas visu uzzināt un iemācīties par izstādes organizēšanu Rogovkā. Mentore – Inguna Elere - dizaina biroja H2E mākslinieciskā direktore, izglītībā un pieredzē rūdīta dizainere. Piedāvājam īsu interviju ar vienu no projekta meitenēm.