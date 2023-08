8 vērtīgi ieteikumi vielmaiņas veicināšanai

Par vielmaiņu bieži mēdz domāt pārāk vienkāršoti, raksturojot to kā ātru vai lēnu, tādā gadījumā iesakot dažādus paņēmienus, kā to paātrināt. Patiesībā vielmaiņa jeb metabolisms ir krietni sarežģītāks un ļoti smalks bioķīmisks process. Ja to pareizi izprot, ir lietas, ko ikviens var darīt, lai ar gadiem vielmaiņa strauji nekļūtu gausa un izvairītos no kaitēm, ko rada vielmaiņas darbības traucējumi. Ieteikumus vielmaiņas veicināšanai sniedz aptieku tīkla "Apotheka" sertificētā farmaceite Laila Zālīte.