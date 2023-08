Mazākumtautību skolu pedagogiem būs pieejams mentoru atbalsts

Mentoru atbalsta grupa izveidota no procesā iesaistīto izglītības iestāžu vides, un tā sniegs konsultācijas tādos jautājumos kā efektīvi organizēt komunikāciju ar vecākiem, sadarbību starp pedagogiem un kā ieviest labo praksi pedagogu profesionālajā izaugsmē.

Tāpat mentori varēs sniegt atbalstu par to, kā veidot vidi skolā, kas motivē plašāku latviešu valodas lietošanu ārpus formālā mācību procesa.

Pašvaldību izglītības pārvalžu un skolu vadības pārstāvji šodien IZM Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos sanāksmē esot apliecinājuši gatavību no jaunā mācību gada sākuma nodrošināt pāreju uz izglītību valsts valodā. Skolu gatavību pārejai uz mācībām latviešu valodā apliecinājuši Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes un Liepājas pašvaldību pārstāvji.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) sēdē atzinusi, ka bažas rada, cik daudz un kā, atsevišķās pašvaldībās, ir sagatavoti 1., 4. un 7.klases pedagogi mācību priekšmetus pasniegt valsts valodā. Turklāt pat ne tikai par to, ko IZM zina, bet arī par to, ko IZM vēl nezina, jo bažas rada, ka atsevišķos gadījumos IZM nesaņem precīzu informāciju. Ministre arī uzsver, ka atbildība par pāreju uz izglītību latviešu valodā ir skaidri definēta. Pašvaldības ir atbildīgas par to, kādi skolotāji strādā skolā un vai viņu latviešu valodas prasmes atbilst prasībām, norāda Čakša.