Slēdzot robežu ar Baltkrieviju, pieaugtu riski nelikumīgai robežas šķērsošanai, uzskata robežsargu priekšnieks

Robežas slēgšana ar Baltkrieviju var būt iedarbīga pret Lukašenko režīma īstenotajiem hibrīdkara elementiem var būt iedarbīga vien tad, ja to īsteno visas trīs robežvalstis - Latvija, Lietuva un Polija vienlaicīgi, aģentūrai LETA iepriekš pastāstīja Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS).

Šogad no Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 5952 cilvēki. Kopumā šogad humānu apsvērumu dēļ uzņemti 292 cilvēki.

Saistībā ar nelegālās imigrācijas spiedienu no 11.augusta līdz 2024.gada 10.februārim vairākas administratīvajās teritorijās Baltkrievijas pierobežā būs spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms. Ņemot vērā strauji pieaugušo hibrīdapdraudējumu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, no otrdienas Valsts robežsardze mobilizē papildus dienestā esošos robežsargus ārējās valsts robežas apsardzības stiprināšanai. Tāpat robežsardze pieprasījusi papildu atbalstu no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts policijas.