Paziņotas netīrākās un sakoptākās pludmales Latvijā

Pagājušajā gadā vidēji uz 100 metriem piekrastē tika atrastas 229 atkritumu vienības, kamēr 2021.gadā vidēji uz 100 metriem piekrastēs tika atrastas 266 atkritumu vienības. Kopumā Latvijas vidējais piekrastes atkritumu skaits no 2011. līdz 2022.gadam ir 210 atkritumu vienības uz 100 metriem.

Ulme uzsver, ka vidēji Latvijas piekrastē mētājas 35 dažādi atkritumu veidi katros 100 pludmales metros, tajā skaitā 75,7% no visiem atkritumiem ir dažādi plastmasas un polimēru materiāli, 7% - papīrs un kartons, 6,7% - metāls, 3% stikls un keramika, 2,5% - pārtikas atkritumi, 1,8% - koks, 1,8% - gumija, 1,4% - tekstils un apģērbs, ķīmiskas vielas - 0,2%.

Pludmalēs izplatītākie atkritumi ir smēķēšanas atkritumi, kas veido 32,2% no visiem atkritumiem, 10,6% - neidentificējami plastmasas gabali, 8,9% - plastmasas pārtikas iepakojums, 5,3% - identificējami papīra un kartona gabali, 4% - vieglie plastmasas maisi. No piekrastē visvairāk atrastajiem 15 atkritumu veidiem deviņi ir plastmasas atkritumu frakcijas.

Katros 100 pludmales metros Latvijā atrodamas 120 smēķēšanas atkritumu vienības. Laikā no 2020.gada līdz 2022.gadam vidējais rādītājs gadā bija 113 atkritumu vienības uz 100 metriem. Šogad smēķēšanas atkritumi konstatēti visos monitoringa laukumos, tikai desmit laukumos no 44 to daudzums nepārsniedz kopējo robežvērtību.