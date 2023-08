Saaukstēties karstā vasarā. Kāpēc tā notiek?

Viens no galvenajiem veselības priekšnoteikumiem arī vasarā ir imunitātes stiprināšana. To var darīt, lietojot uzturā daudz augļu un dārzeņu, atrodoties svaigā gaisā un uzņemot D vitamīna dienas devu. Karstā vasaras dienā var arī sevi palutināt ar kādu augļu smūtiju, kas ir lielisks vitamīnu avots. Jāatceras, ka vitamīna A un C lietošana gan lokāli (uz ādas), gan arī uztura bagātinātāju veidā var radīt fotosesibilizāciju jeb paaugstinātu ādas reakciju uz saules stariem, tāpēc ieteicams papildus lietot saules aizsargkrēmus ar SPF 30 vai 50.