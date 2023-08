Bēdīgi slavenais Ernests Rieksts negribot nonācis Jaunzēlandes realitātes šovā; nav ielaists valstī

Jaunzēlandes imigrācijas dienests nolemj neielaist Riekstu Jaunzēlandē, kā iemeslu norādot viņa kriminālo pagātni un to, ka Riekstam nav biļetes atpakaļceļam.

"Bet runa ir par to, ka pret jums notiek izmeklēšana," skaidro imigrācijas dienesta darbiniece.

Kad Riekstam paziņo, ka Jaunzēlandē viņš netiks ielaists, viņš izturas tā, it kā par to priecātos. "Nebūs jāredz šī neviesmīlīgā valsts," viņš stāsta. "Visiem stāstīšu, ka šī ir nedraudzīgākā valsts, kur jebkad esmu bijis."

Rieksta dusmīgo izgājienu dēļ tiek piesaistīta policija, lai uzraudzītu viņu līdz izlidošanai no Jaunzēlandes. Nakti viņam nācās aizvadīt kamerā, bet nākamajā dienā viņš izlidoja uz Malaizijas galvaspilsētu Kualalumpuru, norādīts raidījumā.

2021.gada 28.aprīļa rītā vienā no Merķeļa ielā 8 iekārtotā nelegālā hosteļa istabiņām izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā no dažādām ar ugunsgrēku tieši saistītām traumām - ķermeņa un elpceļu termiskiem apdegumiem, saindēšanos ar tvana gāzi un degšanas produktiem - iestājās astoņu cilvēku nāve un vēl viena persona no gūtajiem miesas bojājumiem mira medicīnas iestādē, norāda prokuratūra.