Tuvākajos gados ieslodzīto konvojēšanu starp ieslodzījuma vietām veiks Ieslodzījuma vietu pārvalde

Pārvalde pārņems arī ieslodzīto konvojēšanu no ieslodzījuma vietas uz tiesu un no tās.

Tāpat tā nodrošinās apsardzi tiesas procesa laikā, ja procesa virzītājs ir tiesa vai prokuratūra, kā arī ieslodzīto konvojēšanu no ieslodzījuma vietas uz tiesu un no tās administratīvo un civiltiesisko jautājumu izskatīšanai, kas radušies, personām atrodoties ieslodzījuma vietā.

Ar 2027.gada 1.janvāri pārvalde no Valsts policijas pārņems ieslodzīto konvojēšanu no ieslodzījuma vietas uz Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu un no tās, ja procesa virzītājs ir tiesa vai prokuratūra, kā arī ieslodzīto konvojēšanu no ieslodzījuma vietas medicīniskās ekspertīzes veikšanai.