Madonas novada pašvaldība saņēmusi 45 pieteikumus vētras postījumu novēršanai

Kovtuna informē, ka nogāztie koki primāri tika novākti no ceļiem, vietām, kur traucēja iedzīvotāju pārvietošanos, bet sagāzto, nogāzto koku zāģēšana un aizvešana no daudzām teritorijām vēl turpinās - līdz ar to šo darbu izmaksas arī vēl nav precīzi zināmas. Tāpat nodarīti postījumi pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošām ēkām un izglītības iestādēm, objektiem, kā novēršanai plānotais finansējums ir nepilni 11 000 eiro.