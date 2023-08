Rinkēvičs lēmumu pieņemšanas procesā vēlas redzēt tikai vēlētas un Saeimas ieceltas amatpersonas

Tomēr viens no pamatprincipiem, par ko iepriekš plaši runāts, ir tas, ka lēmumu pieņemšanā Saeimā, valdībā vai sadarbības sanāksmēs piedalās "tikai un vienīgi" vēlētas vai Saeimas ieceltas amatpersonas.

"Partijas viena uz otru skatīsies diezgan pastiprināti, to darīs arī opozīcija," sacīja prezidents, norādot uz to, ka ietekmēšanas no ārpuses iespējamība tiks novērsta.