PAVAICĀ TVNET ŽURNĀLISTAM ⟩ Kādēļ “Netflix” Latvijā nepiedāvā filmu un seriālu tulkojumus latviski vai krieviski?

Reaģējot uz to, “Netflix” ieņēma skaidrāku politisko nostāju, tai skaitā atsakoties pakļauties Krievijas likumiem, saskaņā ar kuriem “Netflix” būtu jāsāk pārraidīt oficiālos Krievijas valsts propagandas kanālus. Līdz ar to pagājušā gada martā “Netflix” pārraidi Krievijā pārtrauca pavisam.

“Netflix” piedāvājums tiek pielāgots katrai valstij vai reģionam, turklāt tas nemitīgi mainās: filmas un seriāli tiek gan pievienoti, gan noņemti no piedāvājuma. Taču iemeslus, savus apsvērumus un lēmumus kompānija parasti publiski neskaidro.

“Netflix” uzņēmuma klientu atbalsta mājaslapa skaidrots, ka audio celiņu un subtitru pieejamība dažādās valodās ir atkarīga no dažādiem faktoriem: klienta atrašanās vieta, profila valodas iestatījumi, ierīce, no kuras notiek skatīšanās, kā arī attiecīgās filmas vai seriāla satura licence un pārraides līgums.

Šobrīd, ielogojoties “Netflix” no Latvijā reģistrētas IP adreses, filmas un seriālus ar audio celiņu vai subtitriem krievu valodā atrast var, taču to ir diezgan maz. Piemēram, no šīs nedēļas Top 10 Latvijā tikai trīs seriāliem ir pieejami subtitri krieviski, savukārt audio celiņa krievu valodā nav nevienam.