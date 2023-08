No rīta Ukrainas skola, vakarā – Latvijas: kā mācās jaunieši no Ukrainas

Neraugoties uz grūtībām, ar kādām saskaras šie jaunieši, piemēram, dažiem ir veselības problēmas, kopumā viņi ir ļoti apņēmīgi un motivēti, par to liecina arī sekmes. Turklāt daudzi no viņiem paralēli attālināti mācās arī skolā Ukrainā, lai neizlaistu nevienu mācību gadu un nebūtu jākārto papildu eksāmeni vai pārbaudes darbi. Tālmācība Latvijā ļauj ērti savienot – no rīta mācības Ukrainas skolā, vakarā – Latvijas. Daudzi vēlas atgriezties mājās pēc iespējas ātrāk, tāpēc ir svarīgi turpināt būt daļai no Ukrainas izglītības sistēmas. Un, protams, tas ir arī veids, kā uzturēt saikni ar dzimteni, runāt un dzirdēt valodu un neaizmirst kultūru.