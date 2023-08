Lietuva ziņo par "Vagner" šķelšanos, algotņu aizbraukšanu no Baltkrievijas uz Krieviju

Žurnālistiem Salčininku rajonā Baltkrievijas pievārtē Anušausks sacīja, ka informācija par "Vagner" rīcību Baltkrievijā joprojām ir uzskatāma par jaunu un drīzumā varētu nonākt arī Lietuvas rīcībā, tomēr "jau tagad ir redzamas pārmaiņas, redzam fragmentāciju, redzam mēģinājumus no Baltkrievijas doties uz Krieviju".

"Mēs rūpīgi sekojam līdzi situācijai un saņemam informāciju ne tikai no mūsu institūcijām, ne tikai no Otrā izmeklēšanas departamenta [militārā izlūkdienesta], bet arī no mūsu partneriem," klāstīja Anušausks.