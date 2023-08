No decembra ievērojami pieaugs maksa par kanalizāciju Ādažos

Kanalizācijas pakalpojumu tarifu plānots paaugstināt par 43,75% jeb no pašlaik spēkā esošajiem 2,13 eiro par kubikmetru ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) līdz 3,06 eiro par kubikmetru ar PVN.

Plānots, ka no 1.decembra Ādažos nedaudz samazināsies ūdensapgādes pakalpojumu tarifs. To plānots samazināt par 4,75% jeb no 1,29 līdz 1,23 eiro par kubikmetru ar PVN.