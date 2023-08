Aptauja: Kādi satiksmes drošības pārkāpumi visbiežāk novēroti, vecākiem vedot bērnus ar auto uz skolu?

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, ģimeņu ikdiena būs pakārtota arī bērnu nogādāšanai uz skolu vai atvešanai no tās. Diemžēl nereti tas notiek steigā, piemirstot par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un savu bērnu drošību uz ceļa, vedot viņus uz skolu vai no tās.

Kopumā aptaujātie norādījuši, ka viņu visbiežāk (48%) novērotais ceļu satiksmes drošības pārkāpums, ko ģimenes, vecāki pieļāvuši, vedot bērnus ar auto uz skolu, ir bērnu izlaišana no automašīnas vietās, kur nav atļauts apstāties vai stāvēt. Tikmēr kā otru biežāk (46%) novēroto pārkāpumu iedzīvotāji atzīmējuši to, ka, braucot uz vai no skolas, bērns automašīnā nav bijis piesprādzēts. Trešais (36%) biežāk novērotais pārkāpums ir tas, ka vecāki nav sekojuši līdzi, kā bērni, izkāpuši no automašīnas, šķērso ielu.