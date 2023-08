Ārstnieciskā medus lāse un ziedputekšņi – imunitātes stiprināšana pirms rudens saaukstēšanās sezonas

Medus ir dabīgs saldinātājs, ko bites ražo no ievāktā ziedu nektāra – lai sagatavotu vienu kilogramu medus, bites dodas ceļā aptuveni 25 tūkstošus reižu. Medus šķirne un sastāvs atkarīgs no virknes dažādu faktoru, piemēram, klimatiskajiem apstākļiem un medus gatavošanā izmantotā nektāra, un kopumā iespējams izšķirt vairāk nekā 300 dažādas medus šķirnes ar atšķirīgu krāsu, garšu un smaržu. Medū ir atrodams ievērojams daudzums ogļhidrātu, piemēram, glikoze un fruktoze, B grupas vitamīni, C, E, A, H un K vitamīni, enzīmi, mangāns, dzelzs un citas vērtīgas vielas, turklāt medus ir arī bagātīgs aminoskābju un antioksidantu avots.