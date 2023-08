Topošā koalīcija atturīga par Apvienotā saraksta piedāvāto jaukto vēlēšanu sistēmu

AS koalīcijas sarunās piedāvājusi, ka paši izstrādās kvalitatīvu piedāvājumu Saeimas jauktai vēlēšanu sistēmai.

AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars skaidroja, ka atbilstoši piedāvājumam Saeima tiktu ievēlēta daļēji no vienmandāta apgabaliem un daļēji tāpat kā līdz šim - no pieteiktajiem sarakstiem.