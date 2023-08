Dombrava: No plašākas valdošās koalīcijas jāizslēdz "Progresīvie"

"Jaunās vienotības" (JV) virzītā premjera amata kandidāte Evika Siliņa otrdien piedāvāja "Apvienotajam sarakstam" (AS) iekļauties koalīcijā ar JV, Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Progresīvajiem". Viņas skatījumā, NA sevi no iekļaušanās valdošajā koalīcijā esot atstatījusi, novelkot "sarkano līniju" kopīgam darbam ar "Progresīvajiem".

AS šādam koalīcijas variantam nav piekritis, solot piedāvāt savu valdības modeli, kuru vadītu Siliņa, taču pagaidām tas publiski nav darīts zināms. Līdz šim AS aizstāvēja līdzšinējā koalīcijas modeļa, kurā strādāja JV, AS un NA, saglabāšanu, un arī plašākas koalīcijas gadījumā tās politiķi pauduši simpātijas sadarbības turpināšanai ar NA.