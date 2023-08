Latvijā parādījies jauns telefonkrāpšanas veids

Prasītās summas ir dažādas, kopumā nedēļas laikā no iedzīvotājiem izkrāpti aptuveni 20 000 eiro.

Iedzīvotājs saņem īsziņu it kā no sava bērna ar tekstu “Čau, mammu! Man pilnīgi salūza telefons.. Šis būs man jaunais nr., saglabā un uzraksti man WhatsApp lūdzu.” Sarakste turpinās saziņas lietotnē WhatsApp, krāpnieki raksta latviešu valodā. Vienā gadījumā krāpnieks, uzdodoties par cietušās dēlu, saraksti turpina, sakot, ka telefons nokritis zemē un sašķīdis un, ņemot vērā, ka telefonā glabājas svarīga informācija, nepieciešams remonts, lūdzot pārskaitīt naudu. Visā valstī iedzīvotājiem izkrāptas dažādas summas – no 1200 līdz pat 6650 eiro. Valsts policijā par notikušo sākti kriminālprocesi.