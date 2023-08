FAKTOMĀTS ⟩ Vai Baltkrievija melo par Baltijas valstu un Polijas motīvu slēgt robežu “kritisku incidentu” gadījumā?

2023. gada 1. augustā Polijas Ārlietu ministrija konstatēja, ka divi Baltkrievijas militārie helikopteri neatļauti iekļuvuši valsts gaisa telpā. Polija norādīja, ka robeža tika pārkāpta Belovežas reģionā. Helikopteri lidoja nelielā augstumā, kas ļāva tiem izvairīties no atklāšanas. Par notikušo nekavējoties tika informēts Pentagons un NATO. ASV Valsts departamenta preses sekretārs Metjū Millers vēlāk sacīja, ka NATO un ASV uzmanīgi uzrauga Austrumeiropā notiekošo, taču šobrīd neredz iemeslu ierosināt Ziemeļatlantijas hartas 5. pantu. Savukārt oficiālā Minska iepazīstināja ar atšķirīgu notikumu versiju. Kā informē Baltkrievijas Aizsardzības ministrija un Ārlietu ministrija, helikopteri patiešām šķērsojuši robežu, bet par to Polijas puse tikusi informēta iepriekš. Tā kā Varšava par to laicīgi esot bijusi informēta, Polijas robeža neesot nelikumīgi pārkāpta.