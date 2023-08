Video ⟩ Dzintars: Paliekot opozīcijā, NA Saeimas balsojumos vadīsies pēc savām vērtībām un principiem

Viņš pauda viedokli, ka JV rīcībā ir manāmas "varas reibuma pazīmes". Tā esot cerējusi, ka vismaz viens no līdzšinējās koalīcijas partneriem - NA vai "Apvienotais saraksts" (AS) - nespēs pretoties ministru amatu kārdinājumam un piekritīs "ar jebkādiem nosacījumiem" strādāt tādā valdībā, kādu JV vienpersoniski būs izdomājusi. Tomēr tā nebūs, solīja Dzintars, paužot cerību, ka arī AS pilnībā atteiksies no darba JV veidotā valdībā ar ZZS un "Progresīvajiem".