FOTO un VIDEO ⟩ DUS sākas degvielas drudzis! Novērotas iespaidīgas rindas, policija regulē satiksmi

Ceturtdien, 31. augustā, no plkst. 14.00 līdz 17.00 "Circle K Latvia" visās degvielas uzpildes stacijās samazinās degvielas cenu par 15 centiem litrā. Akcija ir daļa no uzņēmuma starptautiskās iniciatīvas "Circle K Day" ("Circle K Diena"), kas pirmo reizi norisinās vairāk nekā 1600 degvielas uzpildes stacijās visā pasaulē. Arī degvielas uzpildes staciju tīkls "Virši" paziņojis, ka ceturtdien no plkst. 8-17 degvielas cena būs samazināta.