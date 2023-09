Apvienotais saraksts neatbalstīs valdību ar ZZS

Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" līdzpriekšsēdētājs, Saeimas deputāts Edgars Tavars (no kreisās) un partiju apvienības "Apvienotais saraksts" līdzpriekšsēdētājs, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns atbild uz žurnālistu jautājumiem pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Rīgas pilī.

"Apvienotais saraksts" (AS) nolēmis nepievienoties topošajai "Jaunās vienotības", Zaļo un zemnieku savienības un "Progresīvo" veidotai valdībai, secināms no AS izplatītā paziņojuma.