Siliņa sola skaidrību par nozaru ministriem jau līdz nākamajai nedēļai

"Partiju uzstādījumi un solījumi saviem vēlētājiem ir galvenie principi, pēc kuriem mēs veidojam valdības deklarāciju. Tas, kas līdz šim vēl nav bijis, varētu būt pielikums ar līdz janvārim darāmajiem darbiem, kas tiktu pārskatīti pēc pusgada vai gada. Par to mēs vēl vienosimies," pauda Siliņa.

Runājot par līdz janvārim darāmajiem darbiem, Ministru prezidenta amata kandidāte sacīja, ka viens no uzdevumiem ir atrast lēzenāku pāreju fiziskām personām saistībā ar AS "Sadales tīkls" tarifiem. Tāpat jārod risinājumi lielajiem kredītprocentu maksājumiem un banku konkurētspējai, lai fiziskās personas vienkāršāk varētu pāriet no vienas bankas uz otru.