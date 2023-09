Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera neiesaka mainīt elektroenerģijas sadales tarifu

Jau ziņots, ka 1.jūlijā stājās spēkā SPRK apstiprinātie "Sadales tīkla" un pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) jaunie elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifi .

Vienlaikus "Sadales tīkla" valdes locekle Kristīne Sarkane iepriekš pauda, ka uzņēmums tarifu varētu pārskatīt decembrī, bet tikai būtisku elektroenerģijas cenu izmaiņu gadījumā. Tajā pašā laikā viņa uzsvēra, ka elektroenerģijas cena veido tikai 10% no tarifa līdz ar to būtisku cenu izmaiņu gadījumā ietekme uz tarifu būtu aptuveni 3% apmērā ar plus vai mīnus zīmi.