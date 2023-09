Politoloģe: Lielākā daļa no iespējamiem ministriem ir ar pietiekamu pieredzi

Runājot par iespējamo veselības ministru, bijušo ierēdni Edgaru Labsvīru no "Progresīvajiem", politoloģe norādīja, ka viņš saistās ar Covid-19 sāgu un masku iepirkuma skandālu. Tāpat Labsvīrs strādāja Vakcinācijas birojā un viņa kompetencē bija veicināt vakcinācijas aptveres palielināšanu, kas Latvijā nesekmējās. Politoloģes ieskatā, bijušais ierēdnis ir pretrunīga kandidatūra, ņemot vārā Labsvīra iepriekšējo darbību.

Aicināta vērtēt koalīcijā panākto vienošanos, ka ZZS nepretendēs uz tieslietu, iekšlietu, aizsardzības, ārlietu ministru posteņiem, lai mazinātu sankcijām pakļautā bijušā Ventspils mēra Aivara Lemberga ietekmi, Metla-Rozentāle norādīja, ka JV neplānoja atteikties no tām ministrijām, kas bijušas politiskā spēka pārziņā iepriekš, līdz ar to ārlietas un tieslietas automātiski tiek izslēgtas no piedāvājuma klāsta.